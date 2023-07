EMA JA LAPSE EES ⟩ Tartu Pauluse kalmistul tegutseb liputaja: «Nägin, et keegi istub haual pingi peal ja järgmisel hetkel...»​​

«Kartsin, et ta tõuseb püsti...»

Politseile noor naine aga juhtunust ei teavitanud. «Toonitame, et avalikus kohas kehtivad üldised käitumisnõuded, mille järgi on keelatud käituda teisi häirival või ohtu seadval viisil. Muuseas on keelatud viibida alasti, kui see häirib ümberkaudseid isikuid,» märgib PPA pressiesindaja Ragne Keisk. «Kui keegi tunneb, et ta on häiritud, võib tegu olla avaliku korra rikkumisega. Sel juhul on õige helistada hädaabinumbrile 112, et politsei saaks reageerida ja korrarikkumise lõpetada,» rõhutab Keisk.