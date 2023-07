EESTI JA SOOME KOOSTÖÖ LÄBIKUKKUMINE? ⟩ Helsingi kohus mõistis Jokkeri grupeeringu majanduskuritegudes ja inimkaubanduses õigeks

Tänavu 2. mail sõnas riigiprokurör Raigo Aas, et kriminaalasja käigus on tehtud tihedat koostööd Soome ametivõimudega, vahendas Postimees. «Soomes kahtlustatakse samu kuritegeliku ühenduse liikmeid erinevate kuritegude toimepanemises. Näiteks on osale neist Soomes esitatud süüdistus tööjõuvahendamise valdkonnas inimkaubanduse ja pettuse toimepanemises ning ühele ka maksupettuses ja salakaubaveos,» selgitas Aas.