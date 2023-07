RASVANE TÖÖPAKKUMINE ⟩ Kandideerida saavad aga ainult alla 30-aastased ilusad inimesed

Tööpakkumise all on ka väga otsekoheseid märkuseid, «Tõenäoliselt otsitakse 40 euro eest litsi, kes on alla 30 aasta vana!» Neljas aga pärib, miks on peamiselt kodukontoris viibival inimesel ikkagi vaja esinduslikku välimust.

Kuuuurijale vastas Savolainen kuulutuse sisu kohta aga nii: «See alla 30 aasta nõue on soovitus brändi poolelt. Töö on veebipoe klienditeenindus ja niiöelda assistendi töö, mis sisaldab ka ettevõtte brändide esindamist üritustel. Sellepärast ongi esinduslik välimus ja turundamine. Osa inimesi on küsinud vanusepiirangu kohta ja olen vastanud, et see pole nii oluline, vaid on rohkem nagu soovituslik. Olen palunud ka neil endale ikkagi oma CV saata, mida nad on ka teinud. Kandideerinud on ka palju mehi. Kokku on hetkel saadetud kuskil 30 CV-d, kust valime 4–5 tööintervjuule ehk huvi on olnud suur. Kuna tegu pole täistööajaga, siis paljud vajavad Eestis lisatuluallikat, et saada hakkama!»