KÄTSH KÄIB EDASI ⟩ Solarise keskuse turvamees ja klient ei ole hoolimata Riigikohtu otsusest omavahelist rahu leidnud: Ta nilbitseb edasi!

Ülemöödunud aastal kaebas Tallinna Solarise keskuses turvamehena töötanud Peeter-Christian Kivistik kohtusse kliendi, kellel ta oli palunud ostukeskuses koroona piirangute ajal ette panna maski. 84-aastane Jüri Puhang keeldus aga ostukeskuse sisekorra eeskirju täitmast ning hakkas turvameest hoopiski filmima. Hiljem postitas vanahärra klipid üles sotsiaalmeediasse, kus need hakkasid elama oma elu. Puhang väitis nimelt, et turvamees Kivistik tuli talle kallale.

Kuigi võiks arvata, et kohtuotsus on toonud antud konflikti rahu, siis tegelikult seda juhtunud pole.

«Katrin, kas sa saad aru. Kohus on mulle välja mõistnud hüvitise ja ta teeb ülekandeid aga märgib sinna juurde täiesti nilbeid asju,» räägib turvamehena töötanud Kivistik, kes on enda sõnul aastate jooksul kannatanud nii sotsiaalmeedia kiusu kui elanud üle kohtuprotsessiga kaasnevat närvipinget.

«Ta kirjutab ülekannete juurde, et saadab mulle vorstiraha. Kuidas on võimalik, et Riigikohus on teinud otsuse ja inimene absoluutselt ei austa seda. Olen talle isegi tagasi saatnud raha ja pannud ülekande juurde, et vorsti pole vaja ja hakkasin veganiks,» on Kivistik lausa endast väljas.