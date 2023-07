VIDEOKLIPP ⟩ Koer, kelleta Kihnu sadamat ette ei kujutagi. «Ta käib igal laeval vastas, ilmselt lootes, et tuleb lähedane, kes on aga lahkunud.»

Valge väike koer nimega Mõmsik on justkui Kihnu patrull, kes käib juba aastaid sadamas saabuvaid laevareise vastu võtmas. Minuti täpsusega on ta sadamas vastas ja tervitab nii saarele tulijaid kui ka saadab hiljem mereteele.

«Ilma selle koerata ei kujuta Kihnu sadamat enam ettegi! Mõmsik on igal laeval vastas, kuidas ta teab, millal laev saabub – ei räägi vana peni!» imestavad ka kihnlased. «Mõmmi on oma jope... Superkoer, et oskab köiki vastu vötta ja ära saata!» nendib üks kihnlane. Ühismeediast leiab samuti rohkelt fotosid, kus mandri inimesed ehk massakad on legendaarse saarekoeraga poseerinud nii sadamas kui selle lähistel.