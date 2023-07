KIHNU MERE PIDU 2023 ⟩ Rahvast oli vähem kui tavaliselt, aga piletihind oli ka kallim!

Hinnad merepäevadel olid Kalle sõnul samas klassis mis mandri peal. «Koduõlu toop maksis näiteks 4 eurot,» ütles ta. «Proovisin ka hülgekonservi, mida koha peal müüdi. Küsisin proualt, et kas tal on konserv hästi välja tulnud ja ta vastas, et ptüi tema hülgekonservi küll ei söö, et see kraam tehakse puhtalt mandri inimesele.»

Üks konserv maksis kaheksa eurot ning Kalle jutu järgi sarnaneb selle maitse kõige enam põdrakonservile. «Selline tihke ja veidi teistsugune ja tehtud oli ta väidetavalt kohalikust hülgest! Mulle täitsa maitses ja erilist kõrvalmaitset tal ei olnud.»

Hülgekonserv Kihnu Mere Pidu 2023 Foto: Kuuuurija

Kalle toob välja seoses Kihnu merepäevadega veel ühe üllatava fakti. «Kui bookingust vaadata, siis on justkui kõik kohad siin välja müüdud. Samas kui kohale tulla pakub iga teine maja kodumajutust ja kohti, kus ööbida tegelikult jagub,» rääkis Kalle, kes käis kodumajutuse eest välja sada eurot ühe ööpäeva eest, «Kahju, et kihnlased on majutuse värki kuidagi halvasti korraldanud, sest tänapäeva inimene vaatab ju ööbimist bookingust ja kui ta näeb, et kohti ei ole, siis ta ehki peale siia tulema ei hakka. Tegelikult koha peal on ööbimisvõimalusi küllaga.»

Üldiselt on Kalle reisiga Kihnu aga igati rahul. «Täna on surnuaiapüha siin ja korraldati kontsert Kihnu Virve auks. Saare peale tulekut ma küll ei kahetse ja see 55 eurot tasub igati ära. Siin Kihnus on alati väga eriline olla.»