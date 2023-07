AHASTUSES KLIENT ⟩ Maksta 27 eurot arbuusi eest on röövimine päise päeva ajal!

«Poodide ees on marjaputkad ja kõik sildid seal viitavad sellele kui ülimagus miski on,» selgitas klient, miks ta otsustas arbuusi osta supermarketi ees olevast kioskist, «Ma ei pannud seda hinda tähele ja võtsin sellise kuue poole kilose piraka, et viin koju lapsele.»

Mehe sõnul sai ta alles siis aru, mis arbuusihind kioskis on, kui müüja teatas talle, et ta võlgneb selle eest 27 eurot.

«Läksin kohe vihale ja ütlesin, kas see on mingi nali. Tegu on arbuusiga ja poes ju müüakse seda alla euro kilo eest. Siis müüja hakkas selgitama, et arbuus on tõesti supermarketites odavam aga vili, mida nemad müüvad on kordades magusam ja parem ning poekaubaga ei saa seda kuidagi võrrelda, » meenutab mees ühe Tartu poe ees tekkinud dialoogi.

Arbuusi kg hind Tartus avalikes müügikohtades - 3.90€ Foto: Kuuuurija

«Selline hind on ajuvaba ja mina seda raha välja ei käinud. Läksin tagasi poodi ja sain sama suure arbuusi kuue euro eest!" on toimetusega ühendust võtnud härra pehmelt öeldes endast väljas, «Minu meelest on see päise päeva ajal röövimine!! Kes on see hull, kes sellise hinnaga arbuusi ostab?»

«Kuuuurija» toimetus otsustas teha eksperimendi ning proovida kallimat ja odavamat arbuusi, et välja selgitada, kumb neist on siis parem.

Kallis arbuus vs odavam arbuus - kumb on parem? Foto: Kuuuurija

Tõepoolest maksab arbuus rohkem puuviljakioskis kui supermarketis ning ühe Tartu toidupoe eest saime kraami kätte samuti 3.90 kilo eest.

«See on väga magus. Küll te näete, et see on parem!» oli müüja meie eksperimendist kuuldes oma müüdava toodangu kvaliteedis aga endiselt kindel. Teise arbuusi ostsime supermarketist ja käisime kilo eest välja 0.89 senti.