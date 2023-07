«Inimlikult on raske aru saada, kuidas saab oma emaga nii teha!» on Põhja-Sakala valla sotsiaaltöötaja imestunud, kui räägib juhtumist, mis leidis aset enne jaanipäeva.

«Meie tõime surnukeha hooldekodust ära ja kuna kolm päeva keegi huvi ei tundnud, hakkasime ise tema lähedasi otsima,» märgib sama juhtumiga seotud KA&M matusebüroo töötaja Aile «Kuuuurijale». Viimase sõnul on aga hämmastav, et hiljem nõudsid kadunukese lähedased matusetoetust, olgugi et kulud kandis vald.