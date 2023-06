Prigozhinilt leitud valge pulber oli tähistatud Qatari emiiri pildiga?

Mitte kaugel hotellist Vassili saarele oli aga pargitud mikrobuss Gasell, milles olnud pappkastidest avastatati sularaha – neli miljardit rubla. Tänase valuutakursiga teeb see umbes 40 miljonit eurot. Kulda oli viis kilogrammi ja valget pulbrit viis briketti, millest iga pakend kaalus ühe kilogrammi.

Tänaseks on kõnealused fotod avaldanud portaal Fontanka.ru enda loo kustutanud, kuid valge pulbri pakendil oli väidetavalt kujutatud Qatari emiiri, ainuvalitsejat ning monarhi nimega sheikh Tamim bin Hamad Al Thani .

Veel tähelepanuväärsem on eilne araabia ja Qatari Al Jazeera telekanali avaldus, et Qatari emiir oli just esmaspäeval rääkinud Vladimir Putiniga ning avaldanud toetust sõjaväelise mässu mahasurumise puhul. Al Jazeera teatas ka Iraani täielikku toetust Venemaa suveräänsusele mässu mahasurumise suhtes.