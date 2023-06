NEOONVÄRVIDES JOOGIKE ⟩ Mister Sidr tappis Venemaal 30 inimest

Rase naine, kes oma last mürgijoogi rüüpamise tõttu enam kunagi ei näe, tunnistas riiklikus telekanalis, et enne selle joomist arvas ta, et ega üks väike Mister Sidr midagi halba ju ei tee.

Metanool on samuti alkohol ja maitse ning lõhna mõttes eristamatu etanoolist, mis on tavaliselt joovastav komponent napsides.

Poelettidelt kadunud

Üks anonüümne kommentaator mainis, et Venemaal pole Gogoli aegadest midagi muutunud – kõigis hädades on süüdi lollid ja kehvad teed. Teine aga teatas, et «pidrid» on süüdi.