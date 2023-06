VIDEO ⟩ Riigikogu tuline arutelu Värska Südamekodu õõvastava juhtumi üle: mis peaks juhtuma? Kas on vaja inimene surnuks piinata?

EKRE fraktsiooni liikmed esitasid riigikogus arupärimise Värska Südamekodu OÜ tegevuse kohta.

Kõnepulti astunud Kert Kingo tõi välja, et tänavu veebruaris jõudis «Kuuuurija» vahendusel eetrisse õõvastav lugu, kus teotahteline, täies elujõus ja iseseisvalt liikuv meesterahvas – Avo – muutus vähem kui aastaga tundmatuseni.

Kert Kingo mainis, et enne skandaalset saadet oli õiguskantsler tuvastanud hooldekodus mitmeid rikkumisi. Probleemid jäid aga justkui alles. «Tolleaegne juht ja praegune riigikogu Reformierakonna fraktsiooni liige Anti Haugas väitis hiljem, et hooldekodu parandas kõik puudused ja seejärel vahetus hooldekodu juhatus.» Saatest aga näis Kingo sõnutsi, et puuduseid ei likvideeritud, vaid jätkus hoolealuse julm piinamine. «See taheti lihtsalt maha vaikida. Loodeti, et inimene sureb ära ja rahu majas... Õnnetuseks tuli aga «Kuuuurija», kes selle avalikustas.»

Kert Kingo riigikogus

Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo möönis aru andes, et oli kõnealusest juhtumist enne «Kuuuurija» saadet teadlik – sotsiaalkindlustusamet oli algatanud Südamekodu järelevalve.

EKRE liige Varro Vooglaid tõdes, et tal on ministrile vaid üks lihtne küsimus: kuidas on see võimalik, et selline astutus saab Eesti vabariigis edasi töötada? «Mis peaks juhtuma? Kas on vaja reaalselt inimene surnuks piinata, et öelda, et nüüd aitab, selle asutuse hoole alla ei saa enam inimesi jätta?» küsis Vooglaid, juhtides tähelepanu asjaolule, et Südamekodu tegevusluba ei ole tänaseni ära võetud.

Avo Värska südamekodus.

Riisalo selgitas riigikogu ees, et sotsiaalkindlustusamet tegi järelevalvemenetluse käigus asutusele mitmeid ettekirjutusi. «Ettekirjutuste pinnalt on puudused likvideeritud,» kinnitas minister, lisades, et tegevusluba võetakse ära väid äärmuslikul juhul, kui ettekirjutusi ei järgita või kui leitakse, et tulevikus võib sarnane tegu korduda. «Sellisele tulemusele sotsiaalkindlustusameti järelevalveametnikud jõudnud ei ole,» nentis Riisalo ja märkis, et järelevalvemenetlusse tema sekkuda ei saa. «Minister ei saa ületada enda pädevuse piire, küll aga saab süsteemselt olukorda parandada.»

Riisalo tõi välja, et Südamekodu suhtes on algatatud kriminaalmenetlus.