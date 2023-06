«Ma usun, et see annab kõigile julgust!» tõdeb aastaid kohtuuksi kulutanud Peter-Christian Kivistik, kes andis Solarise keskuses turvamehena töötades kohtusse teda provotseerinud kliendi. Nüüd, kui aastaid hiljem on vaidlus läbi käinud ka riigikohtu laualt, on endisel turvamehel põhjust rõõmustada.