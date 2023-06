KÕMULISE MAJA SAAGA JÄTKUB? ⟩ Pärnumaa pere lageda taeva alla jätnud kinnistu on taas müügis

Karin ja Rene olid tehingut sõlmides enesele teadmata alla kirjutanud auto ostu-müügilepingu põhjale, kus ühel pool oli müügileping, teisel aga üürileping. Äkitselt teatas majaomanik, et üürileping on nendega lõppenud. «Helistas ja karjus, et ma olen üürnik. Mis mõttes üürnik, ma olen ostnud selle maja,» meenutas pereisa «Kuuuurija» saates saatuslikku hetke. Nimelt selgus, et müüjaga sõlmitud leping on kehtetu ja õigust majale neil ei olegi. Kuigi pere oli lisaks remondikuludele tasunud kuue aasta jooksul majaomanikule üle 28 000 euro, pidid nad sealt kogu perega omaniku soovil ühtäkki välja kolima.