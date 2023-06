«Kunagi kui paigutasin oma raha SEB panka, siis polnud ma teadlik, et pean sellise asjaga silmitsi seisma,» ütleb 82-aastane pensionär Tõnu , kelle postkasti potsatas hiljaaegu tema kodupangalt kiri, et juuli keskpaiku lõpetatakse automaadis maksete valik.

Lõuna-Eestis elav pensionär nendib, et ka ülekannete tasud tõsteti kõrgustesse, kuid pangaautomaadis sai ta siiani tasuta makseid teha. «Aprilli lõpus saadeti mulle aga kiri, et maksete valik automaadis lõpetatakse 17. juulist,» sõnab ta. Tõnu kurdab, et hoiab niigi iga kopikat, kuid peab nüüd lisakulutusi tegema. «Selleks, et internetti häkkerite kätte minna?»