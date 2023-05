VIDEO ⟩ Süüdimõistetud pedofiil Oleksandr Mironov: miks see lapsporno siis kõigile nii kättesaadav on?

Tähelepanuväärne oli antud kohtulahendis ka see, et pedofiilile ei määratud lisakaristusi nagu erinevate programmide läbimine või kriminaalhooldaja järelevalve.

Kohtuniku küsimusele, «Kas kinnitan kokkuleppe?» ei suutnud Mironov üle minuti midagi vastata ning püsti tõusis hoopiski tema kaitsja Viktoria Ivanova, kes avaldas oma kliendi soovi kokkulepe sõlmida. Vandeadvokaat Ivanova kinnitas, et prokuratuuriga toimusid põhjalikud ja hoolikad läbirääkimised ning antud kokkulepe oli vabatahtlik.

§ 178. Lapsporno valmistamine ja selle võimaldamine

(1) Nooremat kui kaheksateistaastast isikut pornograafilises või nooremat kui neljateistaastast isikut pornograafilises või erootilises situatsioonis kujutava pildi, kirjutise või muu teose või selle reproduktsiooni valmistamise, omandamise või hoidmise, teisele isikule üleandmise, näitamise või muul viisil kättesaadavaks tegemise eest, välja arvatud juhul, kui see toimub teoses või selle reproduktsioonis kujutatud noorema kui kaheksateistaastase isiku ja teo toimepanija vastastikusel nõusolekul põhinevas suhtes vabatahtlikult üksnes nende isiklikuks tarbeks, selle eest ei anta rahalist tasu või mis tahes muud hüve ning nende omavaheline suguühe või muu sugulise iseloomuga tegu ei ole kuriteona karistatav, – karistatakse rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistusega.

(11) Sama teo eest, kui see on toime pandud isiku poolt, kes on varem toime pannud käesolevas paragrahvis või §-s 175, 1751, 1781 või 179 sätestatud kuriteo, – karistatakse ühe- kuni kolmeaastase vangistusega.