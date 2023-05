VAIDLUS VIIMSI MOODI ⟩ Endine Viimsi vallavolikogu liige sai kohtus võidu: hakatakse lihtsalt avalikult mustama ja valetama

Endine motosportlane ja kunagine Viimsi vallavolikogu liige Valdur Kahro pöördus mõned aastad tagasi kohtusse, kuna leidis, et Priit Tammeraidi Facebookis ja Maalehe artiklis öeldu on ebakohane, solvav ja vale. Nimelt olevat Tammeraid öelnud, et Kahro on Prangli saare kuningas ja vallavalitsuses otsustatakse asju nii, nagu tema ütleb.