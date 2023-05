Sõrmed kaotanud Anneli unistab töö leidmisest: see paneks mu silmad särama

Esmaspäeval oli eetris traagiline lugu Abja-Paluojas elavast Annelist, kes ühel jaanuarikuu hommikul puidutsehhis halumasinaga töötades enda näpud kaotas.

«See puuhalg, mis pikkupidi pooleks läks, see jäi ka sinna peale koos näppudega,» meenutas Anneli šokeerivat juhtumit, mille tagajärjel kaotas ka kaks vasaku käe sõrme. Kuna 13. aastat puidutsehhis töötanud Annelil ei olnud tööandjaga sõlmitud ühtegi lepingut, pidi ta hüvitistest suu puhtaks pühkima.

Loe pikemalt siit:

Anneli Foto: Kuvatõmmis "Kuuuurija" saatest.

Täna elatub 49-aastane osalise töövõimetusega Anneli igakuiselt 288 euro suurusest töövõimetustoetusest.

Anneli südamesooviks on leida jõukohane töö, et kuidagigi rahaliselt toime tulla. Väikeses Abja-Paluojas on sobiva töö leidmine naise sõnul aga ääretult keeruline. «Ma ei teagi praegu...» rääkis Anneli tulevikust, samal ajal varrukaga pisaraid pühkides.

Täna elab ta Abja-Paluojas asuvas üürikorteris, kus puudub vesi ja kanalisatsioon.

Anneli elab täna Abja-Paluojas üürikorteris, kus puudub vesi ja kanalisatsioon. Foto: Kuvatõmmis "Kuuuurija" saatest.

Päev pärast «Kuuuurija» saadet tunnistas Anneli, et kuigi tal on ees veel ilmselt mitu operatsiooni ja käe taastumisega läheb aega, sooviks ta väga tööd teha. Tagasihoidliku soovina unistab ta koristaja tööst. Anneli sõnul oleks see just see, mis paneks ta silmad särama.

«Ma ei usu muidugi, et ma saan kuskile,» on Anneli juba lootuse kaotanud, jäädes tagasihoidlikuks. «Ma tahaks ise endaga hakkama saada...» räägib ta võõraste inimeste toetustest. Küll aga tunnistab ta, et unistab linna - Viljandisse -, kolimisest. Hetkel jääb tema sõnul aga lihtsalt rahalistest vahenditest puudu. «Ma arvan, et seal on ka parem võimalus tööle saada,» nendib Anneli.

Kel on soovi ja võimalust, saab Anneli unistuste täitumisele kaasa aidata Anneli Must EE872800001104633657