FOTOD ⟩ Haapsalus põlenud korteri naabrid pääsesid põlengust eluga tänu heale õnnele: vett lihtsalt voolas laest alla

Haapsalu kesklinnas Kaubamaja ja alkoholi poe vahel asuvas neljakorruselises kortermajas põles laupäeva varahommikul korter, milles hukkus kaks meest. «Ma arvan, et nad olid isa ja poeg,» sõnab Marko, kes elab põlenud korteri all.

Pühapäeva pärastlõuna on selles kortermajas üsnagi vaikne ja esialgu võis arvata, et tulekahju tõttu on kõik ajutiselt pidanud kodudest lahkuma. Õnneks asi siiski nii hull ei olnud, ning naaberkorterid pääsesid suuremate kahjudeta.

Tugevat põlengu lõhna on trepikojas tunda alles kolmandal korrusel, kus tulekahju ka aset leidis. Neljandal korrusel elav proua rääkis «Kuuuurijale», et õnneks ta põlengu hetkel kodus ei olnud, sest korteris olev vinguhais ajavat südame pahaks. «Tuulutame siin tube, ka kõrvalkorter, kus kedagi ei ela, seal on ka aknad lahti,» kirjeldab proua olukorda.

Marko korter on aga ainus, mis kõvasti remonti vajab. Mees on nii lahke ja näitab meile, mida kustutusvesi tema elamisega teinud on. «Ärkasin suure kolina peale kui päästjad voolikuid vedasid. Poja toas ujus kõik, panin ämbrid ja kausid alla,» oli mees enda sõnul krapsti püsti hüpanud ja üritanud elamist vee eest kaitsa nii kuis jaksas. «Olin nii mures, et mis nüüd saab, sest ma ei teadnud sellel hetkel veel, et naine oli hiljuti korteri kindlustanud.»