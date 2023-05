MEELEOLUKAS GALERII ⟩ Idamaine muinasjutt Estonia kontserdisaalis

Anatoli Štšura, kes on esitanud kontserte üle maailma, rõhutas, kui hea on mängida Aserbaidžaani muusikutega. Ta tundis rõõmu, et muusikud said võimaluse esitada oma muusikat rahvusvahelisel areenil nagu Estonia kontserdimaja. Kontserdi atmosfäärist ja muusikalistest esitustest olid võlutud nii saalis viibinud publik kui ka muusikud ise.