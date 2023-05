SÕNUM KOHTULE ⟩ Hiigelhüvitised ei karista, vaid panevad hoopiski löögi alla meie pressivabaduse

See kõik ongi tore, kui loed kõrvalseisjana ajalehest mõnda järjekordset lugu, mis puudutab kohtu väljamõistetud hiigelhüvitist, ning mõtled, et kõigi nende otsuste taustal ei saa naabrimees enam niisama sinu kohta pläustida sotsiaalmeedias või ajakirjanik ei saa sinu tegemistest kirjutada enne, kui on olemas süüdimõistev kohtuotsus. Jah, kõrvaltvaates see kõik tundub äärmiselt õiglane ja ilmselt mõtlevad ka kohtunikud ise, kes neid otsuseid teevad, et hiigelhüvitiste tuules haritakse inimesi paremini käituma ja avalikult rääkima. Ja loomulikult harivad nad enda meelest kõige enam meediamajasid, kes mõtlevad nüüd kümme korda läbi, millist teemat puudutada ja millist mitte.

Mina näen oma töös aga selle mündi varjukülgi

Praktiliselt iga päev helistab nii minule kui minu juhitavale Elu24 toimetusele kümneid murelikke kodanikke, kes paluvad ajakirjanduse abi ühe või teise petise tabamisel. Pean ütlema, et selle töö tegemine ja õigluse jalule seadmine viimase aja kohtuotsuste valguses läheb aina raskemaks.

Iga kelm ja pätt loeb ette oma õiguseid ning teatab ülbelt, et kuigi rahad võivad ju tema läbi olla kadunud, siis lugu sellest me teha ikkagi ei saa: "Minu osas puudub süüdimõistev kohtuotsus!" Irvitades teatab ta ka seda, et loo allikas peaks meedia asemel pöörduma hoopis politseisse.