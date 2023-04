VAAGUB HINGE ⟩ Kuuuurija saatest tuntuks saanud Aavo sattus haiglasse

«Aavol on kahepoolne kopsupõletik. Ta on väga kehvas seisus. Praeguse info kohaselt on tal ilmselt viiruslik haigus, » rääkis Mare, kes püüab esimesel võimalusel venda Põlvasse vaatama minna.

«Meel on väga kurb, sest ta kosus nii jõudsalt. Saan aru, et olukord on nii halb, et võime ta ka kaotada…» oli naine pisarates.

«Teame vaid, et aastal 2019 on keegi arst märkinud, et tal on dementsus. Mis tema täpne diagnoos on või mida tal on ravitud sellest me pole veel siiamaani aru saanud. Loodetavasti leiab mõni arst siiski lähiajal aega, et tema tervisele täpne hinnang anda, » lisas Mare.