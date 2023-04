Politsei TikToki kiusust: tasub pöörduda, isegi kui menetlust ei alustata

Kuidas käituda?

Punak nendib, et igal platvormil on omad reeglid seoses sisu ja kontode raporteerimise ja blokeerimisega. «Nendest tasub alustada kohe pärast ekraanipiltide tegemist. Ekraanipilte on vaja juhuks, kui teise inimese käitumine on korduv ja võib täita ahistava jälitamise kuriteo koosseisu. Kui oled andnud märku, et teise inimese käitumine sulle ei sobi ja inimese kommentaare kustutanud ja blokeerinud, kuid inimene ikkagi jätkab, võib pöörduda veebipolitseinike poole abi küsimiseks,» soovitab Punak. «Nemad saavad anda edasisi juhised või ka võtta ühendust selle kiusliku inimesega. Kui kommentaarid aga sisaldavad ähvardust elu, tervise või vara suunas ja usud, et kirjutaja päriselt kujutab ohtu, tasub esimesel võimalusel pöörduda politseisse. Isegi, kui menetlust ei alustata, annab see ikkagi võimaluse politseile selle kiusliku inimesega suhtlemiseks. Kui neid teateid meile ei tehta, siis me ei tea seda, et inimesed vajavad abi ja politsei sekkumist.»