«ARVE HAKKAS ÜLETAMA LIMIITI!» ⟩ Elisa pettunud kliente tuleb nagu seeni pärast vihma

Pärast 3. aprillil eetris olnud «Kuuuurija» saadet koondusid meie postkasti kümned ja kümned, kui mitte sajad murelikud Elisa kliendid, väites, et ka neil on ebaõiglaselt suur telefoniarve. «See on väljunud kontrolli alt, sest ka mina olen üks neist kannatajatest ja ka paljud minu tuttavad vaevlevad sama probleemiga,» ütleb vihje saatnud Mark .

Kliendid väidavad, et arvele on märgitud lisarida ning ka kirjeldus «Mängud ja meelelahutus». Paljud Elisa kliendid jäävad siiski endale kindlaks, et seda teenust nad kasutanud ei ole ning ka liitumine on toimunud nende teadmata.