Kuigi Igor ja Margus-Mauno sõlmisid omavahel kirjaliku lepingu, näib see olevat nüüd kehtetu. «Ta keeldub maksmast. Telefonile ei vasta ja kõik!» on võla tasumist ootav Igor ärritunud. Viimane laenas «Kuuuurija» saatest tuntud Margus-Maunole 1500 eurot. Tagasimakse kuupäev on möödas, ent raha ei paista kuskilt. Margus-Mauno kinnitab aga toimetusele, et plaanib raha ära maksta.