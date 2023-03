SAADE ⟩ Veerpalude tütre Anette ja naabrinaise Jana vahel on lahvatanud tuline teevaidlus

2019. aastal kirjutati mitmes meediaväljaandes, et treenerina dopinguskandaali sattunud Andrus Veerpalu ehitab abikaasa Angela ja tütre Anettega uueks majutuskohaks tondilossina seisnud Vaabina koolimaja.

Samas külas elab ka Jana Valge, kelle kodu on Veerpalude tütrele kuuluva koolimaja lähedal, täpsemalt selle kõrvalkinnistul. Ainus tee, mis Jana majani viib, läheb vanast koolimajast mööda ning läbib Veerpalu tütre Anette kinnistut. «Ostsime selle maja 2006. aastal ja see on väga hea ning vaikne koht,» märgib «Kuuuurija» saates viie lapse ema Jana, kes tegeleb kodus väikest viisi kunstiga.