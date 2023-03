«See on ebaseaduslik!» Elektrifirmale 17 päeva võlgu olnud naine lubati maksehäireregistrisse lisada

Elektrumile mõnda aega võlgu jäänud naise postkasti potsatas kaks kuud hiljem kiri inkassolt, kus väideti, et ta on maksehäiresse lisatud. «See on ebaseaduslik, alles 45 päeva pärast võib lisada!» väidab naine, kes enne kirja saabumist oli juba ammu võla tasunud. «Elektrum on koostööaldis klientidega kes pöörduvad ise ettevõtte poole, et saada pikendust arve tasumiseks,» sõnab Elektrumi klienditeeninduse juht.