Helen Nelis-Naukas võitles läbi «Kuuuurija» saate andekale noorele vehklejale välja Eesti kodakondsuse

Kaks Haapsalus sündinud ja elanud noort vehklejat teevad treeneri sõnul suurepäraseid tulemusi, kuid nad ei pääse rahvusvahelisele areenile, kuna neil pole Eesti passi ja oma vanemate tõttu peetakse neid venelasteks. Probleem oli ka see, et tüdrukud justkui seoti oma emaga, kel on Vene kodakondsus, ning seetõttu ei saanud neile anda Eesti kodakondsust. «Nad on andekad ja mul on nii kohutavalt kurb vaadata, kuidas nende anne ei saa realiseeruda,» ütles treener. Ta on saatnud sportlaste eest hulga kirju peaministrile, siseministrile ja isegi presidendile. Nelis-Naukase sõnul pole kirjad soovitud tulemuseni viinud.

Eesti vehklemisliidu peasekretär Aivar Paalberg ütles saates, et pall on praegu teisel pool Peipsi järve. «Vabariigi valitsus on operatiivselt toimetanud ja teinud asja ära ja selleks, et Eesti kodakondsus jõustuks, oleks tarvis, et ta poleks enam Vene kodanik. Avaldus Vene kodakondsusest loobumiseks on saatkonda viidud ja nüüd on tal vaja dokumenti, et Venemaa on ta kodakondsusest vabastanud,» rääkis Paalberg ühest tüdrukust. «See on väga kurb.»