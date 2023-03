NAGU SEENI PÄRAST VIHMA ⟩ Ehitusettevõttel on poolikuid projekte üle Eesti, elanikud aga kannatavad. «Töömehed järjest kadusid!»

Eesti eri paigus renoveerimistöid tegev ehitusettevõte Fidele möönab, et hinnad kallinevad ja on ehitusmaterjalide defitsiit. Venivate ehitustööde tõttu on pidanud inimesed üle Eesti elama sisuliselt pooleliolevates kortermajades. «Novembrist jaanuarini oli magamistoas ikka megakülm,» räägib näiteks üks Paide elanik.