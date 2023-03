HELISALVESTIS ⟩ «Tõi hommikumantleid, krabisõrgasid!» Kohaliku sõnul on Vladik Keiba aastaid hotellidest näpanud

Esmaspäeval eetris olnud «Kuuuurija» saates rääkis hotelli Bernhard omanik Madis Mutso , et hoolimata aastatepikkusest vaidlusest kindlustusega, on ta veendunud, et hotellile pani tule otsa endine baarmen Vladik Keiba .

Kuigi Keiba oli majakaaslasele öelnud, et «pani selle s**a põlema», väitis mees saates, et tegu on jaburate süüdistustega. «See on täiesti haige jutt. See on Madise kokku ostetud teema. Sellest pole mõtet teha mingit teemat. Halloo, ma ei ole seda [põlema] pannud!»