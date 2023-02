OOTAMATU HELDUS ⟩ Kadri Tennosaarele ulatasid pärast telesaadet abikäe paljud kaasmaalased: süda on täis tänulikkust

Esmaspäevases «Kuuuurija» saates rääkis rinnavähki põdev Kadri Tennosaar, et haigusest olenemata peab ta ilmselt elu lõpuni tööl käima, et üldse ära elada.

«Magasin parema külje peal ja mõtlesin, et roie torgib. Mul oli ta väga imelikus kohas, rinna all, kus roided algavad. Mõtlesin, et mis asja, see pole normaalne, nagu võõrkeha,» meenutas ta. Naine suunati silmapilkselt uuringutele. «Mitu arsti kutsuti vaatama ja üks ütles kohe, et see on vähk...»

Enda loo jagamisega soovis Tennosaar juhtida tähelepanu sellele, kuidas peavad rahaliselt hakkama saama vähihaiged. «Veel eelmise aasta jaanuaris me elasime nii, et mul oli välja arvestatud, et toiduraha jääb iga päev maksimum kolm eurot,» tunnistas Kadri, kes elas tol hetkel vaid töövõimetuspensionist, mille suurus on ligi 500 eurot. «Kui mul praegu tööd poleks, siis ma hakkama ei saaks. Paljud vähihaiged suudavad tööl käia, aga kui sa enam ei suuda...»

Ootamatu headus

Tennosaar sõnab, et tagasiside pärast saadet on olnud meeletult soe ja positiivne. «Ma nii kartsin seda saadet – ennast esimest korda ekraanilt vaadata –, aga see tagasiside on olnud väga positiivne. Mulle on kirjutanud nii sõbrad kui ka täitsa võõrad inimesed.»