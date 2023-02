«Tundsin, et midagi on valesti!» ⟩ Majaka tänava põlengus elu kaotanud meeste naaber: ärkasin selle peale, et keegi peksis seitse korda vastu seina

«Pärast suurt peksmist istukile tõustes tundsin, et midagi on valesti, sest kogu korter oli täitunud imeliku lõhnaga,» kirjeldab Tallinnas Majaka tänaval elu kaotanud meeste korteri naaber Aleksei. Ta räägib, et tegemist oli rahulike naabritega, kes ei jäänud silma ei napsulembuse ega ka valju pidutsemisega. «See on šokeeriv, et isegi mu pea oli öösel vastu seda seina!»