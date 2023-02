«KÕIK TEADSID, AGA...» ⟩ Skandaalse ärimehe spordiklubis töötanud treener ahistavast käitumisest: võttis käsivarrest ja lohistas saalist välja

Enda treenerikarjääri algusaastatel töötas Marit Valdesele kuulunud Tallinnas asuvas Tulbi spordiklubis. Oma nime ei soovi naine avaldada põhjusel, kuna antud lugu on kord juba meediast läbi käinud ja teist korda ta seda läbi elada ei soovi. «Ma ei taha, et selle jubeda inimese pärast veel stressi tekiks, aga siiski tunnen, et peaksin oma loo rääkima. Äkki aitab see veel paljusid tüdrukuid säästa,» selgitab ta. «Elasin juba piisavalt läbi ja ei taha, et minu nime selle inimesega seoses kuskil veel kõlaks,» toonitab ta veel kord.