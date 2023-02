JULM VÕI ÕIGE? ⟩ «Ei huvita! Pead tulema!» Lisaõppekogunemisele kutsutakse mehi ja naisi otse vastsündinute juurest

Möödunud neljapäeval sai Toomas (nimi muudetud, toimetusele teada) nii nagu paljud teised kutse lisaõppekogunemisele (LÕK). Mees on aga lapsehoolduspuhkusel vaid mõnekuuse beebiga ning lapse ema käib tööl. «See oli meie ühine kokkulepe, et ma ei peaks kahe koha peal tööl käima ja saaksin isana oma lapsega parema sideme luua,» selgitab Toomas.

Tubli pereisa tegi parasjagu lapse hügieenitoiminguid, kui talle saabus sõnum, et tal tuleb nüüd metsa minna. «Mu käekell viskab kohe sõnumi ette. Ega ma kohe reageerinudki, tundus loogiline, et ma lapse pärast metsa minema ei pea,» räägib Toomas ja ütleb, et oli alguses üsna rahulik.