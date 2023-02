«Võin oma neljast tuhandest suu puhtaks pühkida!» Vähem kui kuu ajaga pankrotti läinud firma töötajad istuvad rahadeta

Tallinna külje all asuvas suurtööstuses üle kümne aasta töötanud Sulev on nördinud, et töötajatele pankrotist nii hilja teada anti. «Firmajuhid pidid seda ju varem teada, et asi on hapu, ning meil kõigil oleks aega olnud endale uut töökohta otsida. Praegusel keerulisel ajal on see niigi raskendatud võrreldes varasema ajaga.»