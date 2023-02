«Emad elavad kogu oma lapse valu läbi enda.» Sotsiaalmeedias taunitakse nõrgemate ja erivajadustega laste ebavõrdset kohtlemist

Facebookis läks kulutulena levima üleskutse, kus palutakse lapsevanematel oma lastele seletada, et ka veidike teistsugused lapsed on ilusad, toredad ja head. «On poisse ja tüdrukuid, keda keegi sünnipäevale ei kutsu. On erilisi lapsi, kes tahavad samuti olla osa meeskonnast, kuid neid ei valita, sest tähtis on võit. Erivajadustega lapsed ei ole imelikud, nad tahavad lihtsalt seda, mida kõik tahavad. Et neid aktsepteeritaks!» on osa postituse sisust.

Üks postituse jagajatest ütles «Kuuuurijale», et jagas seda seetõttu, et osataks märgata ka teistsuguseid, erilisi inimesi. «See probleem on olemas ja jääbki olema, kui inimesed ei tee end teadlikumaks. Tehku tavakoolides loenguid koos vastava videomaterjaliga vms. Ega need vaesed lapsed ole süüdi, et nad sellisena siia ilma sündisid,» sõnas Kristi.

Veel soovitab Kristi panna inimestel ennast vanemate rolli, kes erivajadustega last kasvatavad. «Nad elavad kogu oma lapse valu läbi enda.» Probleemi lahendamise esimese sammuna näeb Kristi seda, et tuleb hakata tunnistama, et erivajadustega inimesed on olemas ning vajavad samuti sallivust ja empaatiat.