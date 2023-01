MEESTELE PUUST JA PUNASEKS ⟩ Kas sperma annetamine võib kaela tuua rahalise kohustuse?

«On olnud juhtumeid, kus peale nõustamist on mees kunstliku viljastamise protseduurist loobunud. Ilmselt on olnud tegemist juhtumiga, kus mees on arvanud, et ta ainult annetab oma sperma ja mingeid kohustusi sellega ei kaasne,» räägib viljatusravikeskuse ülemarst dr Katrin Kask ja lisab, et selliseid juhtumeid on olnud siiski vähe ning dokumendile alla kirjutades saab mees täpselt aru, millele ta oma allkirja annab.