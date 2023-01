«Väärteoasi on menetluses.» Eelmistel valimistel tasuta reklaampinna saanud Valga poliitik peaks tänavu välja käima kopsaka summa

«Komisjon käsitles esimest plakatit Drubinši isikureklaamina ja teist Reformierakonna reklaamina, mõlemaid menetles komisjon avalike vahendite arvelt saadud juriidilise isiku annetusena, mis on keelatud,» rääkis ERJK finantsnõunik Zoja Masso 2021. aastal kriminaalmenetluse algatamisest. Tänaseks on see lõpetatud, ent milleni kõnealune menetlus viis?