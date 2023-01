«Väärteoasi on menetluses.» Eelmistel valimistel tasuta reklaamipinna saanud Valga poliitik peaks tänavu välja käima kopsaka summa

Kuigi Valga vald väitis, et neil puudus toona valimiste perioodil reklaamimaks ja volikogu esimees Drubinš oli esimene ja ainus, kes neid reklaamikohti kasutada soovis, siis endine Valga vallavanem ja Keskerakonna nimekirjas kandideerinud Ester Karuse nentis, et see on ebavõrdne – avalikku konkurssi ei toimunudki. «Teistele poliitilistele kandidaatidele enne valimisi valla poolt reklaamipinda ei ole pakutud,» väitis Karuse.