LUGEJA KÜSIB ⟩ Kas välismaa autoga avariisse sattudes võin ma kindlustusrahadest suu puhtaks pühkida?

Andrus (nimi muudetud, toimetusele teada) sõidab enda sõnul iga päev Eesti suuremate linnade vahel. Viimaste kuudega on aga liikluses toimunud tema meelest üsna suur muutus. «No iga viies auto on kindlasti Ukraina numbrimärgiga, sinna vahele veel Poola, Norra, Soome numbrimärgid. Nii palju neid aasta alguses veel polnud.»

Selline vaatepilt pani teda aga mõtlema, mis saab siis, kui ta peaks näiteks Ukraina numbrimärgiga autoga avariisse sattuma. «Mina vene keelt ei oska, teiseks, Ukrainas käib tihe pommitamine. Kas seal üldse on enam toimivat liikluskindlustust, kellel raha oleks? Vaata, kui palju autosid seal pommirahe alla jäänud on... Kuidas ja kes siis mulle sellisel juhul kahju hüvitaks?» on Andrus üsna murelik.