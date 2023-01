Lumelükkamine viis vandenõuteooriani. Tartu vang: ilmselgeks eesmärgiks oli minu nakatamine

«Paigutati koroonahaigete osakonda ilmse eesmärgiga mind viirushaigustesse nakatada, sest minul oli ainult külmetus,» on Tartu vanglas istuv Madis veendunud. Vangla direktor kinnitab, et isolatsiooniosakonda paigutatakse viirushaigussümptomitega inimesed, kellel ei pruugigi olla Covidi diagnoos, vaid on selle või muu viirushaiguse kahtlus.