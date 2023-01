TERROR KORTERMAJAS ⟩ Tallinna pere on sunnitud probleemsete naabrite tõttu välja kolima: olin šokis, aga ega üksi julge keelama ka minna

«Umbes kaks kuud tagasi kolis minu alla korterisse Pakistani paljulapseline pere,» räägib Tallinnas kortermajas elav Lauren (nimi muudetud, toimetusele teada) perekonnast, kes on tema elu sisuliselt põrguks teinud.

Naine möönab, et oma kultuurile omaselt on naabrid temperamentsed, ent olukord on talumatu. «Lärmavad iga päev hommikust õhtuni. Lärmavad ja trambivad – mitte ainult lapsed, aga ka täiskasvanud,» nendib Lauren. «26. detsembril laulis seal terve meeskoor ja trampis jalgu!»