VIDEO ⟩ «Hambast killud laivis lendasid.»TikToki staar Kaja Linkmann sai oma armsamalt peksa

Kaja Linkmann ja Tõnu Kidra on värvikad tegelased, kes teevad populaarsel platvormil TikTok erinevaid videosid ja live-ülekandeid. Nende tegemisi jälgivad igapäevaselt sajad inimesed ning teinekord ulatub vaatajate hulk ülekannetel isegi üle tuhande.

Seni on tundunud, et sotsiaalmeediastaarid saavad omavahel üsnagi hästi läbi, armastavad teineteist ning Kidra kingib Linkmannile pidevalt kalleid kingitusi. Nüüd potsatas aga «Kuuuurija» postkasti kiri, kuidas staarid on lausa laivi tegemise ajal omavahel kaklema läinud. «Kidra lõi joomingu käigus Kajal hambad suust välja,» oli kirjas meile saadetud vihjes.