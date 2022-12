KÜKITAVAD KÜLMAS ⟩ Tallinna linnavalitsuse töötaja sõnul korjati ruumidest ära kõik elektriradiaatorid: ülemus ütles, et neid ei tohi enam kasutada

«Ülemus tuli ja ütles, et neid ei tohi enam kasutada!» räägib Elu24-le anonüümseks jääda sooviv Tallinna linnavalitsuse töötaja, kelle sõnul on ruumid jahedad ning elektriradiaatorid andsid just eelkõige vanematele ametnikele sooja. «Naistele meeldis neid jalgade juures hoida, aga nüüd ei lubata seda enam,» märkis töötaja.