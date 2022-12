Tuntud selgeltnägija Marilyn Kerro ei läbinud eile Paides toimunud transpordiameti korraldatud sõidueksamit. «Eile oli jäävihma hoiatus ja lumevallid olid nii suured, et olin autoga peaaegu vastassuunas. Kuna sõitsin ettevaatlikult, pandi see mulle kirja hoopis veana,» on Kerro sõidueksami põrumises täna pettunud.