KULLAHINNAGA ŠAŠLÕKK ⟩ Toidukuller küsis omavoliliselt kohaletoomistasu: alguses ütles 15 eurot, poolel teel juba 20

20. novembri õhtupoolikul sõbraga Hiiu grillist süüa tellinud Kaarel sai paraja pettumuse osaliseks, kui toit läks plaanitust 15 eurot kallimaks.

«Olin sõbra juures Kangrus ja tellisime Hiiu grillist šašlõkki,» meenutas noormees.

Toit telliti Bolt Foodi rakendusest. «Kuller siis mingi hetk, kui oli toidu peale võtnud, helistas ja ütles, et süsteem näitab, et ta peab toidu tooma Hiiu grilli.» Kaarel möönab, et kirjutas õige aadressi eraldi märkuste lahtrisse, kuna rakendus andis väidetavalt aadressiks, kuhu toit kohale tuua, automaatselt Hiiu grilli. «Tellimuses on ka näha, et aadress on olemas,» nentis noormees.

Kui kuller taipas, et Kangru asub Tallinnast väljas, umbes 30-minutilise autosõidu kaugusel, helistas ta uuesti noormeestele. «Ütles, et kui toitu tahame üldse kätte saada, siis 15 eurot selle eest, et kohale toob.» Kaarli sõnul vastas ta kohe kullerile, et kohaletoomistasu on juba hinna sees – 1,90 eurot. «Hakkasime kergelt vastu vaidlema, sest see ei ole ju normaalne.»

Bolt Foodi tellimus Foto: Kuvatõmmis

Poolel teel olevat kohaletoomistasu aga tõusnud. «Ütles, et nüüd on hind hoopis 20 eurot.» Kaarli sõnul põhjendas kuller hinnatõusu sellega, et asukoht on niivõrd kaugel. «Ütles, et temal näitas valet aadressi ja see on nii pikk maa, et ta tahab lisatasu.»