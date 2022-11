PADA SÕIMAB KATELT ⟩ «Laenasin talle 17 500 eurot!» Võlausaldaja ja sarivõlgnik süüdistavad teineteist ebaaususes

Aalo Lill on üks rahadega kimpus mees. Erinevate kohtutäiturite kaudu on alustatud tema suhtes lausa 24 täitemenetlust. Kohtutäitur Oksana Kutšmei juures on tal neid lausa kaksteist. Mehe sõnul küündivad tema võlad ligikaudu 200 tuhande euroni, kuid pead liiva alla ta panna ei kavatse.