OHTLIK! ⟩ «Tulekahju võib tekitada isegi kass!» Inimestel on uus komme kasutada sauna asjade hoiustamiseks

Inimesed ikka unistavad kodust, kus oleks suur ja uhke saun sõpradega ajaveetmiseks. Elumuutused võivad teinekord aga viia olukorrani, kus sõprade jaoks pole enam aega, ning saunataminegi on end ära ammendanud.

Nii jääb tihtipeale saunaruum tühjalt seisma ning muutub ruumiks, kuhu on hea asju elamisest eest ära tõsta. Tegemist on aga ääretult ohtliku kombega, eriti neis majapidamistes, kus on elektrikeris.

Soome Päästeliidu vanemekspert Ilpo Leino sõnul tuleks elektrisaun vooluvõrgust lahti ühendada enne, kui saunaruume panipaigana kasutama hakatakse, ning sellel on ka oma kindel põhjust. See on tuleohtlik!

Elektrisaunasid on mitmesuguseid: mõne saab sisse lülitada nutisedmest, teise puldist ning kõige tavalisem on seinalüliti. Neile võib ligipääseda näiteks laps, kes tahtmatult sauna sisse lülitab, või selleks võib isegi olla kass. Kui aga kergesti süttavad asjad on kerisele liiga lähedal, on tulekahju kiire tulema.

Päästeameti Ohutusjärelevalve osakonna ohutusjärelevalve eksperdi Tiina Kiili sõnul on tänavu aasta novembri seisuga Eestis olnud vähemalt kuus tulekahju, mille on põhjustanud saunakerisele jäetud asjad.

«Kõikidel juhtudel lülitati sauna elektrikeris tööle tahtmatult või distantsilt ja kontrollimata, kas kerisele on paigutatud esemeid. Kerisele oli unustatud leiliviskamise kulp, sinna on kuivama pandud saunarätik. Saunasid, mida ei kasutata sihtotstarbeliselt, kasutatakse vahel ka laoruumina ning nii on süttinud näiteks kerise ümber ladustatud olmetarbed ning kerisel hoiustatud lapse mähkimisalus.»