VIDEOINTERVJUU ⟩ Aserbaidžaani rahvastikuminister: Eestis suhtutakse aseritesse hästi

8.novembril tähistavad aserbaidžaanlased üle kogu maailma võidupüha, mälestamaks 2020. aastal saavutatud võitu Susha linna vabastamisega Karabahhis. Nimelt on Aserbaidžaani ja Armeenia vahel olnud 30 aastat konflikt, mille keskmes on just tunnustamata riik Kaukaasias – Karabahh. Kaks aastat tagasi, 2020. aasta novembris sõlmiti aga Armeeniaga rahuleping. «Meil oli 44 päeva relvastatud konflikt, aga me saime oma maa tagasi,» tõdes Aserbaidžaani riikliku diasporaa komitee esimees Fuad Muradov, pidades silmas lahingutegevust Karabahhis.