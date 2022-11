Eestis on mitmeid pedofiilia paragrahviga kohtuotsuseid. Kahjuks tuleb välja, et mitmed süüdimõsitetud ohvrid on ise tegelikult nooruses väärkoheldud ja enda tegude üle on raske seletust anda. Tuntud psühholoog ütleb, et inimestele on vaja pakkuda abi, mitte lasta tegutseda avalikus ruumis.