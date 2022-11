Vagiina aurutamisest on saanud TikTokis uus hitt

Juba paar aastat tagasi oli vagiina arutamine üsnagi trendikas ning siis olid näitelja Gwyneth Paltrow ja modell Chrissy Teigen valmis vanduma, et see meetod töötab.

Naine ütleb videos, et see protsess peaks pärast nelja-aastast suhet tema tupe ära puhastama.

Selle harrastajate sõnul olevat see lõõgastav, parandavat vereringet ning puhastavat ka keha. Arvatakse, et kõne all olevast meetodist on abi muu hulgas menstruatsioonivalude leevendamisel ja sünnitusjärgse eneseravina. Allikad väidavad, et ravi ei tohiks siiski teha menstruatsiooni või raseduse ajal.